Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани сократилась до 9 км

К 20 часам 3 июля пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края сократилась до 9 км, время ожидания составляет до шести часов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

«Маршрут через Крымский мост Республика Крым — Краснодарский край по состоянию на 20:00 пробка 0,2 км. Время ожидания 15 минут»,— отметил Николай Лукашенко.

Многокилометровые пробки на въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали образовываться 1 июля из-за увеличения количества транспорта в связи с началом активного туристического сезона. К утру 3 июля заторы достигали 13 км. Из-за пробки прокуратура Краснодарского края начала проверку в отношении компаний, ответственных за обеспечение безопасности и охраны транспортного перехода через Керченский пролив.

К вечеру на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края выделили отдельную полосу для туристических автобусов. Их сопровождают наряды ДПС.

Татьяна Ручкина

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