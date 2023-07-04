До суда дошло дело о хищении 15 млн рублей при поставках щебня в Тамбовской области

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 и ч. 5 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы) в отношении бывшего генерального директора ООО «ДСУ 8» Дмитрия Лысцова. Как рассказали в надзорном ведомстве, материалы передадут на рассмотрение в Ленинский райсуд Тамбова.

По версии следствия, с августа 2021 года по август 2022-го обвиняемый под предлогом поставки щебня совершил хищение денежных средств 33 хозяйствующих субъектов, выполнивших обязательства по оплате товара. Несмотря на это щебень поставлен не был.

Ущерб потерпевшим оценивается на сумму более 15 млн руб.

ООО «ДСУ 8» зарегистрировано в Тамбове в 2019 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Владелец и руководитель — Дмитрий Лысцов. Согласно Kartoteka.ru, выручка ООО в 2021 году составила 82,3 млн руб., чистая прибыль — 179 тыс. руб.

Сергей Толмачев