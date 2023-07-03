На подъезде к Крымскому мосту выделили отдельную полосу для туристических автобусов

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края для туристических автобусов выделили отдельную полосу. Они двигаются в сопровождении нарядов ДПС, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Пробка из машин начинается со 130-го км трассы Новороссийск — Керчь. Движение на этом участке в сторону Крыма двухполосное. Сейчас туристические автобусы пропускают по второй полосе, автомобили — по первой.

Многокилометровые пробки на въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали образовываться 1 июля. Их причинами стало увеличение транспорта из-за начала активного туристического сезона. Каждое транспортное средство при въезде на мост должно пройти тщательный досмотр. К 09:30 3 июля очередь из машин составляла уже 13 км, со стороны Крыма — около 0,5 км.

После образования многокилометровой пробки прокуратура Краснодарского края начала проверку в отношении компаний, ответственных за обеспечение безопасности и охраны транспортного перехода через Керченский пролив. В нескольких Telegram-каналах туристы жаловались на нехватку воды и биотуалетов на подъезде к Крымскому мосту, однако в оперштбе Кубани опровергли эту информацию.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что отели Крыма пойдут навстречу и вернут деньги туристам, которые задержались из-за пробки на мосту.

Татьяна Ручкина

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