В Воронеже суд назначил условный срок экс-главе «Крымавтодора» за мошенничество

Ленинский райсуд Воронежа признал бывшего директора ГУП «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, ему назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Расследованием уголовного дела занималось УМВД по Тамбовской области. По версии следствия, подконтрольное Дмитрию Кривенко воронежское ООО «Инждорстрой» в 2014 году некачественно выполнило ремонт автодорог по улицам Молодежной и Октябрьской в поселке Знаменка. Работы были оплачены из-за того, что подрядчик представил чиновникам фиктивные акты. Ущерб превысил 1 млн руб.

Обвинение Кривенко предъявили в 2022 году. На тот момент его уже уволили из ГУП «Крымавтодор» из-за некачественного ремонта дорог. Дело передали на рассмотрение в Воронеж. В местном офисе банка был открыт счет фирмы, на который поступили деньги за работы.

Подробнее о процесс - в материале «Ъ».

Сергей Толмачев