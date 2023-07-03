Севастополь запустит льготную программу по отдыху участников спецоперации и их семей

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила готовность поддержать на федеральном уровне инициативу властей Севастополя по формированию льготной программы по отдыху участников СВО и их семей. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Мы стараемся загрузить наши места размещения и для предоставления возможности участникам специальной военной операции, чтобы они с семьями могли приехать и отдохнуть. Их точно не напугаешь никакой прифронтовой обстановкой»,— отметил Михаил Развожаев.

Встреча прошла в Москве. На ней также обсудили перспективы социально-экономического и туристического развития Севастополя.

Татьяна Ручкина

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