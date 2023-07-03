Клава Кока стала бренд-амбассадором Omoda в России

Бренд Omoda объявил о начале сотрудничества с Клавой Кокой — поп-певица стала амбассадором марки в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клава Кока

Фото: Omoda Клава Кока

Фото: Omoda

«Я давно хотела сотрудничать с автомобильным брендом, который отражал бы мой стиль жизни. Мне очень приятно стать лицом марки, которая демонстрирует непрерывное движение вперед. Бренд Omoda органично вписывается в концепцию моего творчества, отражает мои эмоции от выступлений и заряжает энергией», — отметила Клава Кока.

Певица станет лицом новой модели Omoda, которая пока не представлена на российском рынке. Новый автомобиль в настоящее время завершает сертификационные испытания и дебютирует в России до конца лета 2023 года.

Напомним, бренд-амбассадором Omoda в России уже является российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Спортсменка продолжит представлять кроссовер Omoda C5 и станет лицом первого электромобиля марки Omoda E5.