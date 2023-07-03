Ford подтвердил окончание производства хэтчбека Fiesta

Компания Ford снимет с производства хэтчбек Fiesta в пятницу, 7 июля 2023 года, сообщает Autocar.

История модели закончится после 47 лет производства, за которые Ford Fiesta сменил восемь поколений. Автомобиль является одним из самых продаваемых в истории американского бренда и сегмента компактных хэтчбеков в целом. Также различные поколения Ford Fiesta неоднократно становились обладателями различных наград и премий как в области технических достижений, так и дизайна.

Два последних экземпляра Ford Fiesta останутся в собственности марки. Один хэтчбек поступит в международный пресс-парк компании, базирующемуся на заводе в немецком Кельне, где и выпускается модель. Второй автомобиль отправится в Великобританию и будет частью пресс-парка исторических моделей бренда.

Поводом для снятия Ford Fiesta с конвейера стало снижение спроса на хэтчбек, а также необходимость высвободить производственные мощности для сборки нового Ford Explorer. Напомним, электрический кроссовер был представлен весной 2023 года.

Максим Вершинин

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