«РКС-Краснодар» продолжит суды с мэрией за 496 млн рублей, потраченных на сорванный проект

Застройщик ООО «РКС-Краснодар» обжаловал отказ в иске к мэрии кубанской столицы о взыскании убытков в размере 496 млн рублей, возникших в с связи со срывом проекта строительства жилого комплекса на ул. Старокубанской, 2/21 (район старого русла реки Кубань). Заспись о подаче соответствующей апелляционной жалобы появилась в арбитражной картотеке Арбитражного суда Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Victor Morozov Фото: Victor Morozov

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал о том, как «РКС-Краснодар (прежнее наименование – «Специализированный застройщик "РенКапСтрой"») потребовал взыскать с краснодарской мэрии убытки, понесенные им в результате невозможности застраивать ранее арендованный у города участок.

Земля была арендована в 2014 году на 10 лет, и изначально по этой зоне имелись противоречия в части этажности допустимого строительства. Кроме того, на данной территории находится охраняемый государством памятник археологии — «Могильник городища на Дубинке». Все это требовало изменения зонирования территории, а также согласований для сохранности объекта охраны. В 2018 году землю перевели в зону общественно-деловой застройки, но могильник оставался препятствием для получения разрешения на строительство. В 2020 году был принят новый генплан, и территория оказалась в зоне земель общего пользования, предусмотренной для парков и бульваров, возведение на ней каких-либо капитальных объектов стало невозможным.

В связи с этим застройщик и стал требовать расторжения договора и возмещения убытков в размере почти 1,2 млрд руб., из которых 447,5 млн являлись затратами на подготовку строительства, а 732,4 млн руб. — упущенной выгодой (впоследствии во взыскании упущенной выгоды истцу было отказано, требования по прямым убыткам застройщик увеличил до 496 млн рублей). Мэрия, в свою очередь, напротив, говорила о недействительности договора и требовала возврата земельного участка. Суд обосновал отказ во взыскании с мэрии убытков тем, что застройщик, арендуя проблемный участок, должен был внимательно проанализировать свои риски. Кроме того, суд отметил, что власти, как авторы градостроительных норм, не должны быть связаны в реализации этих полномочий своим статусом участника гражданско-правовой сделки.

Однако Арбитражный суд Северо-Кавказского округа вернул дело на пересмотр, указав, что застройщик потратил средства на документацию по планировке территории, проектную документацию, инженерные изыскания и экспертизу, оплатил техусловия на коммунальные сети. Кассационный суд поручил суду первой инстанции еще раз проверить доводы истца относительно понесенных затрат при исполнении договора аренды, их обоснованность, необходимость и разумность.

Пересмотрев дело в апреле кубанский арбитраж, пришел к выводу о том, что сделка 2014 года по аренде участка под застройку является недействительной, так как генплан изначально не предусматривал возможности строительства высотных домов. При этом он отметил, что последующие действия сторон по корректировке генплана не были способны исцелить изначально ничтожную сделку. Разрешив судьбу сделки, арбитраж повторно пришел к выводу о том, что застройщик как разумный и профессиональный субъект коммерческих отношений должен был прежде, чем участвовать в торгах и заключать договоры, направленные на освоение участка и проектирование, проверить всю документацию, и в первую очередь – генплан. Также суд обязал застройщика вернуть городским властям земельный участок.

Михаил Волкодав

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