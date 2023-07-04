Юго-Восточная железная дорога нарастила перевозки пассажиров на 7,3% с начала года

Перевозки пассажиров на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) с начала 2023 года выросли на 7,3%. По данным пресс-службы ЮВЖД, за январь-июнь было отправлено 5,7 млн пассажиров. Из них в пригородном сообщении отправлено 3,6 млн пассажиров (на 1,5% больше показателя аналогичного периода 2022 года), в дальнем следовании — 2,2 млн пассажиров, или на 18,7% больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За июнь ЮВЖД перевезла 1,2 млн пассажиров — на 1,6% больше, чем в июне 2022-го, из них в дальнем следовании — 467 тыс. человек, или на 10% больше аналогичного периода прошлого года, в пригородном — 690 тыс. человек, что на 3,2% меньше, чем в 2022-м.

Пассажирооборот за шесть месяцев текущего года достиг 4,5 млрд пасс-км. В пригородном сообщении пассажирооборот составил 134 млн пасс-км, в дальнем следовании — 4,3 млрд пасс-км, что на 10% и на 25,6% соответственно больше, чем годом ранее.

Екатерина Мелостная