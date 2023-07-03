В Новороссийске суд не признал право частной собственности на участок в заказнике «Абраусский»

Суд не признал право частной собственности на земельный участок площадью более 700 кв. м, входящий в границы государственного природного заказника «Абраусский». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Иск о признании отсутствующим права собственности на участок направил прокурор. Требования о возврате участка в собственность РФ поддержал Приморский районный суд Новороссийска. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре.

По данным СМИ Новороссийска, в 2020 году Вадим Испандияров обменял свой участок в СНТ «Пролетарий» на землю в СНТ «Водолей», которое находится в Широкой балке на 9-м км. Участок был образован за счет выделения из земель государственного лесного фонда с присвоением кадастрового номера. Однако эти изменения не внесли в Государственный лесной реестр. В имеющихся у мужчины документах прописано, что никаких обременений на участок нет, но распоряжаться землей ему нельзя.

В апреле 2022-го мужчина начал готовить участок к строительству дачи. Вадим Испандияров заявлял в прессе, что планировал убрать только сухие деревья в границах, где планировалось строить здание. Кроме того, при согласовании работ по вырубке деревьев он обязался высадить 100 кипарисов и можжевельников. Однако весной 2022 года сотрудники Минприроды выяснили, что участок мужчины находится в границах природного заказника «Абраусский», рубка деревьев и строительство там запрещены.

Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения режима использования земельных участков в границах природного заказника. С 16 апреля 2022 года идут суды.

Татьяна Ручкина

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