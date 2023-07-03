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Сотрудницу нижегородской налоговой службы обвинили в незаконном разглашении информации

Бывшая сотрудница нижегородского управления федеральной налоговой службы (УФНС) арестована по обвинению в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 183 УК РФ, сообщили в региональном СУ СК.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным Telegram-канала Ni Mash, речь идет о начальнице отдела УФНС Ольге Удаловой, которая якобы в течение нескольких лет за деньги предупреждала предпринимателей о налоговых проверках.

Обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы.

Елена Ковалева

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