Власти Кубани заявили о росте всех отраслей экономики региона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании по социально-экономическому развитию региона заявил, что с начала года все отрасли экономики Кубани показали рост. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

«Мы использовали продуманную стратегию помощи бизнесу — внедрили целый комплекс мер. Поддерживая предприятия, сохраняем рабочие места, занятость, укрепляем экономику. Чтобы и дальше иметь высокие темпы, важно сохранить устойчивую траекторию роста»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Он сообщил, что в начале года власти планировали выйти на рост валового регионального продукта не менее 101% к концу года. Уже сейчас показатель составляет 103% к аналогичному периоду прошлого года. В отрасли промпроизводства рост составил 111,8%, сельхозпроизводства — 104,5%, строительства — 109%. Курорты Кубани, несмотря на закрытые аэропорты, уже посетили более 6 млн человек. Инвестиции в край увеличились на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 122 млрд руб.

Первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась отметил, что экономика края вопреки давлению укрепилась. Для решения вопроса с дефицитом на рынке труда используется переподготовка кадров. 270 предприятий за счет нацпроекта «Производительность труда» увеличили выработку почти на 40%. За три года эффект от полученных изменений составил около 47,8 млрд руб.

В среднем по краю рост базовых отраслей экономики составляет 102,1%. При этом в 25 районах он от 104 до 158%. В топ-5 муниципалитетов входят Кавказский, Красноармейский, Староминский, Новокубанский и Крыловский районы.

До конца года в регионе продолжат реализовывать план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Документ содержит более 60 мероприятий на общую сумму 4,8 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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