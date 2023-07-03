Суд над кубанским фермером по обвинению в ложном доносе на членов Цапковской ОПГ пройдет 18 июля

Очередное судебное заседание по делу фермера из станицы Кущевской Краснодарского края Александра Исюка, обвиняемого в мошенничестве и ложном доносе на членов банды «Цапки», назначено на 18 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

Как писал «Ъ», в 2019 году Александр Исюк сообщил в правоохранительные органы о том, что Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз и его жена Наталья якобы отняли у него 70 млн руб. По итогам проведенных следственных мероприятий доказательств факта вымогательства найдено не было, в связи с чем в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 306 УК РФ (ложный донос). Кроме того, следствие расценило как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) попытку Александра Исюка взыскать с семьи Вячеслава Цеповяза якобы нанесенный ему ущерб.

Дело Александра Исюка рассматривает Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону. По данным ТАСС, в ходе прений сторон гособвинитель попросил суд назначить подсудимому семь лет колонии.

Банда «Цапков» была создана в Кущевской в 1995 году. Ее лидером стал брат Сергея Цапка Николай Цапок (Коля Бешеный), который был убит в 2002 году (по одной из версий именно за него Сергей Цапок мстил фермеру Серверу Аметову, в доме которого было убито 12 человек ). Сергей Цапок стал лидером ОПГ и продолжил вымогать деньги у фермеров. Банда распалась в 2010 году. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram