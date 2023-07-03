Кобахидзе: оппозиция Грузии во время мятежа в РФ планировала войти на танках в Абхазию и Сочи

Представители грузинской оппозиции во время попытки мятежа, организованного 23–24 июня основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, планировали воспользоваться нестабильностью в России и войти на танках в Южную Осетию, Абхазию и Сочи. Об этом сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Мета, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Ираклий Кобахидзе отметил, что оппозиция Грузии (речь идет о представителях партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», а также ее союзников по «Объединенной оппозиции») «болела» за Пригожина, посвящала ему стихи и лозунги. По его словам, по реакции оппозиции стало понятно, что представители партий готовы использовать «любой повод для открытия в Грузии второго фронта».

Как пишет «Ъ», находящийся в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что, поскольку «России приходит конец», Грузии «надо готовиться к возвращению Абхазии».

Некоторые блогеры, симпатизирующие оппозиции, упоминали и Сочи в планах, поскольку в некоторых националистических кругах Грузии российский курорт считается «грузинским городом». Они объясняют это тем, что Сочи якобы входил в состав Грузинской демократической республики, которая существовала в 1918–1921 годах.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям ЧВК «Вагнер» и заявил, что его бойцы идут «разбираться» в Москву. В ночь на 24 июня наемники ЧВК заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным, после чего бойцы ЧВК ушли в «полевые лагеря». ФСБ возбудила уголовное дело на главу ЧВК, но 27 июня его прекратила.

Татьяна Ручкина

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