Отели Крыма вернут средства задержавшимся из-за пробки туристам

Средства размещения Крыма не будут принимать санкций и вернут деньги туристам, которые задержались из-за многокилометровой пробки при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илью Уманского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

«Мы призываем власти Крыма принять все меры для оперативного урегулирования ситуации. Она была прогнозируема, и то, что происходит сейчас,— это объективно банальная недоработка. В свою очередь, туротрасль подтверждает свою готовность идти навстречу туристам, которые вынужденно задерживаются в дороге»,— отметил Илья Уманский.

По его словам, в этом году туристический сезон в Крыму складывается достаточно напряженно. Со своей стороны Союз туриндустрии принимал все необходимые меры, чтобы туристы имели возможность отдохнуть в республике. Илья Уманский надеется, что власти, отвечающие за пропускной процесс, смогут оперативно наладить работу досмотровых пунктов. Он подчеркнул, что союз не сомневается в их компетентности, поскольку они уже справлялись с экстремальными пробками на переправе, а также с ситуацией после взрыва на Крымском мосту.

С 1 июля на въезде на Крымский мост наблюдается многокилометровая пробка. К утру 3 июля она увеличилась уже до 13 км. Она образовалась из-за проведения досмотров вещей у туристов. Ранее власти Краснодарского края опровергли информацию о нехватке воды и биотуалетов на подъезде к мосту.

Татьяна Ручкина

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