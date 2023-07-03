Отели Крыма вернут средства задержавшимся из-за пробки туристам

Средства размещения Крыма не будут принимать санкций и вернут деньги туристам, которые задержались из-за многокилометровой пробки при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илью Уманского.
Фото: Оперштаб Кубани
«Мы призываем власти Крыма принять все меры для оперативного урегулирования ситуации. Она была прогнозируема, и то, что происходит сейчас,— это объективно банальная недоработка. В свою очередь, туротрасль подтверждает свою готовность идти навстречу туристам, которые вынужденно задерживаются в дороге»,— отметил Илья Уманский.
По его словам, в этом году туристический сезон в Крыму складывается достаточно напряженно. Со своей стороны Союз туриндустрии принимал все необходимые меры, чтобы туристы имели возможность отдохнуть в республике. Илья Уманский надеется, что власти, отвечающие за пропускной процесс, смогут оперативно наладить работу досмотровых пунктов. Он подчеркнул, что союз не сомневается в их компетентности, поскольку они уже справлялись с экстремальными пробками на переправе, а также с ситуацией после взрыва на Крымском мосту.
С 1 июля на въезде на Крымский мост наблюдается многокилометровая пробка. К утру 3 июля она увеличилась уже до 13 км. Она образовалась из-за проведения досмотров вещей у туристов. Ранее власти Краснодарского края опровергли информацию о нехватке воды и биотуалетов на подъезде к мосту.
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