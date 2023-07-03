Полиция начала проверку после появления обнаженной девушки в парке Краснодара

Полиция начала проверку по факту появления обнаженной девушки в парке «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Об инциденте стало известно из соцсетей. В итоге полиция Краснодара инициировала проведение проверки.

Правоохранители установят личность девушки и дадут ее действиям правовую оценку. Ей может грозить административная ответственность по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и до 15 суток ареста.

Татьяна Ручкина

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