Краснодар вошел в топ-10 городов с самым высоким ростом цен на вторичное жилье

Краснодар вошел в список десяти городов с самым высоким ростом цен на вторичную недвижимость за прошедший июнь. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование федеральной компании «Этажи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

Стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в краевом центре по итогам июня выросла на 0,2% в сравнении с показателями предыдущего месяца. На первом месте — Нижний Новгород (+1%). Далее следуют Ростов-на-Дону, Омск и Челябинск (+0,7%). В целом по россии рост цен на «вторичку» за прошедший месяц составил 0,5%, с начала года — 3,2%.

«После введения ограничений на околонулевые ставки на первичном рынке спрос на готовое жилье стал расти, а вместе с ним и стоимость продажи. При этом средний уровень торга, на который идут собственники при продаже своих квартир, сохраняется на относительно высоком уровне — 4,6–5,1%»,— цитирует издание заявление директора по продажам по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева.

По данным «Ъ», в июне средняя стоимость одного квадратного метра вторичного жилья составила 123,3 тыс. руб. Месяцем ранее показатель достигал 122,7 тыс. руб. (рост 0,4%). В исследовании «Циан Аналитики» говорится, что вторичная недвижимость в Краснодаре, в среднем, дешевле вторичной на 22%.

Анастасия Донскова

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