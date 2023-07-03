В Краснодаре турагент обманул клиента на 738 тысяч рублей

Полиция Краснодара задержала 26-летнего турагента, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В дежурную часть отдела полиции (пос. Калинино) с заявлением о мошенничестве обратился местный житель, который сообщил, что наткнулся в интернете на объявление о продаже недорогих туристических путевок в Дубай. Организатор поездки устроил встречу в офисе компании, где покупатель передал 738 тыс. руб. для оплаты путевок и авиабилетов. Спустя некоторое время менеджер по продажам перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность подозреваемого, а также задержать его по месту проживания. Им оказался 26-летний местный житель, арендовавший рабочее место в офисе на улице Российской. Именно там он и занимался продажей туров по России и за рубеж.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет. Во время предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Валерия Каманина