За полгода жители Сочи направили в мэрию 34 тысячи обращений

В первом полугодии жители Сочи направили в мэрию по всем каналам связи почти 34 тыс. обращений. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

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В управлении по работе с обращениями граждан и организаций администрации Сочи зафиксировали более 12 тыс., что на 3% меньше по сравнению с прошлогодним показателем. Большинство вопросов поступало в сферах жилищно-коммунального хозяйства (39%) и строительства и архитектуры (33%). 11% обращений касалось транспорта и дорожного хозяйства, еще по 7% — земельных и вопросов соцобеспечения.

Сотрудники Муниципального центра управления за полгода обработали более 20,9 тыс. сообщений, что вдвое больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Увеличение их количества объясняют ростом уровня доверия населения к цифровым каналам обратной связи и значительным сокращением сроков получения ответа.

Больше всего количество поступающих обращений увеличилось через соцсети. Через платформу обратной связи поступило 8 тыс. обращений, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года. В системе «Инцидент-менеджмент» рост составил 101%, количество сообщений через соцсети вне систем обратной связи выросло более чем втрое.

«Прямой диалог с населением — важная часть нашей работы. Такая система взаимодействия помогает собрать воедино все предложения и вопросы, которые сегодня интересуют жителей, и оперативно дать им ответ»,— отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

С начала года он провел 23 личных приема граждан, еще 15 приемов состоялись в режиме обратной связи, когда мэр сам звонит жителям, чтобы выяснить, выполнена ли их просьба. Еженедельно такую работу выполняют и его заместители, они провели 116 личных приемов граждан.

Татьяна Ручкина

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