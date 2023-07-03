В июне перевозки пассажиров на СвЖД выросли на 6% — до 3 млн человек

С вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) в июне 2023 года было отправлено 3 млн пассажиров, что на 6% выше показателей аналогичного периода 2022 года, сообщили в пресс-службе СвЖД. В пригородном сообщении отправлено 2,3 млн пассажиров (+5,5%), в дальнем следовании — 0,7 млн (+7,6%). Пассажирооборот за год вырос на 3,5% и составил 776 млн пасс-км.

В целом с начала года на СвЖД перевезено 14,9 млн пассажиров, что на 13,4% выше прошлогодних показателей. В пригородном сообщении отправлено 11,1 млн пассажиров, в дальнем следовании — 3,8 млн. Пассажирооборот вырос на 10,6% — до 4 млрд пасс-км.

Свердловская железная дорога работает в Свердловской и Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО, а также в Пермском крае. Напомним, «Ласточки» Екатеринбург — Серов с 30 июня начали курсировать каждый день, а «Ласточки» Екатеринбург — Бокситы теперь останавливаются на станции Красный Железняк (поселок Рудничный). В связи с этим изменилось время прибытия и отправления электропоезда.

Диана Сунагатуллина

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