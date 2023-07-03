Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, за какую сумму ушли с молотка картины Жан-Мишеля Баския, Сесили Браун и Дайан Даль-Пра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christie's Фото: Christie's

Вечерняя распродажа Christie’s «20th/21st Century» в Лондоне принесла $81 млн. Эксперты оценивают результаты как не слишком удачные. В отличие от лондонских торгов Sotheby’s , на которых картина Густава Климта стала самым дорогим произведением искусства, проданным на аукционе в Европе, торги Christie's показали очевидные признаки коррекции рынка.

Художники из категории «голубых фишек» продавались по ценам молотка даже ниже их нижних оценок, включали Сай Твомбли и Луиз Буржуа. Однако, например, работы Эдгара Дега, Дэмиена Херста и Дэвида Хокни продавались намного дороже их высоких оценок. Некоторые современные художники, такие как Дайан Даль-Пра и Ахмед Матер, также продавались выше эстимейтов и установили новые аукционные рекорды.

Самой удачной продажей стал пейзаж Поля Синьяка — масло на холсте, «Calanque des Canoubiers (Pointe de Bamer), Saint-Tropez», 1896 год. У него была самая высокая оценка — $7-10 млн. Пуантилистический пейзаж ушел за $10,1 млн с комиссией. Прямо скажем, не слишком впечатляет. Жан-Мишель Баския 1984 года, оммаж наследию Пикассо «Без названия (Пабло Пикассо)», так же, как и Синьяк, имел гарантию третьей стороны. Победившая заявка составила 6,5 млн фунтов стерлингов, включая сборы, что едва не превысило верхнюю границу эстимейта. Работа Сесили Браун «Поцелуй меня, глупый» ушла по нижней границе за 3,6 млн с учетом сборов. Когда это полотно в последний раз появлялось на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке в 2008 году, его эстимейт составлял от $800 тыс. до $1 млн.

А вот работы более молодых современных художников пользовались некоторым успехом. Например, сюрреалистический фигуративный портрет Даль-Пра «Это принадлежит тебе». Картина 2020 года, изображающая женщину, обнимающую длиннорогого козла, была оценена в 30-50 тыс. фунтов стерлингов, однако ушла за 113,4 тыс. фунтов, включая комиссионные, установив новый мировой аукционный рекорд для французской художницы.

В целом разочарования и недобрые предчувствия экспертов относительно нынешнего состояния арт-рынка продолжают подтверждаться.