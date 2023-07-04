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Коммерсантъ FM
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Утренний кофе бодрит не только из-за кофеина

Столь же важны вкус, запах и обстановка, в которой человек пьет кофе

Кофе помогает соням хорошо начать день, но дело отнюдь не только в кофеине. Работу мозга улучшают и другие факторы, сопровождающие утреннюю чашку эспрессо или капучино.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Чтобы разобраться, как именно действует кофе, исследователи во главе с Марией Пико-Перес, научным сотрудником испанского Университета Хайме I, решили посмотреть, одинакова ли реакция мозга на чашку кофе и на такую же дозу кофеина, данную в таблетированной форме.

«Некоторые эффекты от чашки кофе полностью были воспроизведены кофеином,— говорит Пико-Перес.— Но не все: другие были специфичны для употребления кофе, что обусловлено такими факторами, как особый запах и вкус напитка и психологические ожидания, связанные с его употреблением».

В исследовании участвовали люди, для которых утренний кофе — привычка. Испытуемых попросили не пить никаких напитков с кофеином и не принимать никаких его препаратов в течение трех часов перед тем, как отправиться в лабораторию.

Испытание выглядело так. Сперва всем участникам сделали функциональную магнитно-резонансную томограмму (фМРТ) мозга, затем половине дали кофе, а другой — таблетку кофеина, а спустя полчаса после того снова выполнили фМРТ. Во время фМРТ участников просили расслабиться и предаться мечтаниям.

Вообще-то механизм действия кофеина известен, поэтому ученые ожидали, что у участников, во-первых, улучшится интеграция нейронных сетей, связанных с префронтальной корой головного мозга — она отвечает за оперативную память, а во-вторых, сетей, участвующих в процессе анализа действительности и самоанализа.

«Во-вторых» получилось одинаковым у обеих групп: люди стали лучше готовы к переходу от режима ожидания работы к режиму работы как таковой.

Но выяснилось, что у тех людей, кто выпил кофе, улучшилось нейронное взаимодействие в тех частях мозга, которые отвечают за оперативную память, когнитивный контроль и целеустремленность.

«Проще говоря, после кофе испытуемые были более готовы к действию и восприимчивы к внешним раздражителям, чем после кофеина»,— делает вывод Пико-Перес. Она также высказывает предположение, что даже декофеинизированный кофе дает человеку те преимущества, которых нет при употреблении чистого кофеина.

По материалам.

Ольга Грибова

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