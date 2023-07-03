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Коммерсантъ FM
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Новые деревья на карбоновом полигоне

В Воронежской области открыта уникальная площадка для исследования парникового эффекта

Карбоновые полигоны — это территории, специально созданные для мониторинга количества парниковых газов и исследования того, как растения могут поглощать эти газы. На этих экспериментальных площадках ученые будут искать способы уменьшить выбросы углекислого газа и метана в атмосферу.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Воронежская область отлично подходит для такого полигона. В этом регионе погодные и природные условия достаточно характерны для Центральной России, поэтому разработки, полученные на полигоне, с небольшими изменениями могут быть использованы и в других регионах.

Воронежский карбоновый полигон создан на базе Воронежского государственного лесотехнического университета (ВГЛТУ) им. Г. Ф. Морозова. При поддержке правительства региона и компании СИБУР здесь будет реализован пилотный климатический проект в рамках программы «Зеленая формула». Это масштабная лесоклиматическая программа. СИБУР планирует до 2025 года посадить не менее 5 млн деревьев в регионах присутствия компании.

На Воронежском карбоновом полигоне уже посадили около полутора сотен саженцев лесных деревьев. Эти деревья уникальны тем, что они целиком выращены в теплицах — от клетки до саженца. Выращиванием, посадкой и наблюдением за этими деревьями занимаются сотрудники учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ. В инжиниринговом центре построена смарт-теплица, в которой и развивается сначала клетка, а потом крошечный росток. В теплице есть собственная метеостанция, данные которой помогают построить правильный микроклимат: автоматически устанавливаются нужная температура и влажность в помещении, включаются полив и проветривание, когда это необходимо. Компьютер также может определить, достаточно ли саженцам света, и добавить его там, где это необходимо. В такой среде растения развиваются быстрее.

Ученые выращивают и изучают те растения, которые могут активно поглощать углекислый газ и выделять кислород. В наших широтах это сосны, березы, лиственницы и тополя.

Михаил Драпалюк, ректор Воронежского государственного лесотехнического университета:

— Где конкретно расположен полигон?

— Карбоновый полигон расположен на участках лесного фонда Левобережного участкового лесничества Пригородного лесничества Воронежской области, на землях Воронежского государственного лесотехнического университета.

В рамках полигона выделены два типа объектов. Научный карбоновый полигон предназначен для отработки технологических решений и методик измерений и контроля углеродного баланса и испытания этих методик в реальных и критических условиях Центральной лесостепи Русской равнины. В состав научного карбонового полигона входят участки с характерными для Воронежской области типами экосистем.

Второй участок — это карбоновая ферма, созданная для испытания поглощающей способности лесостепных экосистем и отдельных древесных пород в отношении углерода, а также создание углерододепонирующих насаждений с высокими темпами роста, накопления биомассы и потенциалом секвестрации углерода.

— Как устроен Воронежский полигон?

— Карбоновый полигон занимает площадь более 2 тыс. га. Научный полигон состоит из площадки для размещения оборудования и проведения научно-исследовательских работ и опытных площадок для размещения насаждений и проведения научных исследований изучения природы леса.

Карбоновый полигон ForeSt carbon представляет собой научный объект, где на площади в 181,3 га расположены характерные для данного региона типы лесных экосистем разного возраста: дубовый лес, сосновый, а также незарастающие лесные горельники, на участках леса, пройденных пожарами 2010 года.

На территории Правобережного лесничества расположен питомнический комплекс ВГЛТУ — смарт-теплица, предназначенная для ускоренного выращивания посадочного материала, перспективного для лесного хозяйства. В состав питомнического комплекса входит лаборатория молекулярно-генетических и биохимических исследований, оснащенная современным оборудованием и позволяющая осуществлять передовые исследования по физиологии растений и их селекции. Для отбора перспективных с позиции депонирования парниковых газов лесных древесных пород в 2021 году создан и функционирует испытательный участок площадью 0,3 га, расположенный на питомническом комплексе. На испытательном участке высажены наиболее перспективные для целей депонирования парниковых газов древесные.

Леса учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ также пострадали от пожаров, всего было утрачено более 3 тыс. га из 12 тыс., находящихся в пользовании университета. Поэтому найти древесные породы, устойчивые к засухам и сделать леса менее горимыми, в первую очередь за счет лесопосадки лиственных древесных пород, также важнейшая задача, стоящая перед учеными университета.

Выбор участков связан и с тем, что Воронежская область, географически располагаясь на границе лесной и степной зоны, является малолесным регионом России, наиболее уязвимым к климатическим изменениям.

— Карбоновые полигоны предназначены для отработки технологий, которые затем будут распространены и масштабированы на всю страну. На каких территориях будут внедряться решения, разрабатываемые на Воронежском полигоне?

— Планируется использовать наработки в малолесных регионах Центральной лесостепи. Исследования, выполняемые на карбоновом полигоне, позволят осуществлять не только биогеохимический мониторинг цикла миграции углерода в лесах Воронежской области, но и получить достоверную информацию об эмиссии парниковых газов вследствие пожаров, содержании углерода в горельниках.

Задача номер два — это получение методами лесной селекции хозяйственно ценных и устойчивых к изменениям климата древесных пород, отличающихся высокой биологической продуктивностью и потенциалом секвестрации углерода с учетом региональных почвенно-климатических особенностей для реализации лесоклиматических проектов.

— В чем уникальность этого проекта и к каким результатам вы планируете прийти?

— В настоящее время в лесном хозяйстве общепринятой является модель лесовосстановления, которая ориентирована на создание монокультур хозяйственно ценных хвойных древесных пород. В Воронежской области, как и в Центральной лесостепи в целом, наиболее распространена практика создания чистых сосновых насаждений и гораздо реже смешанных сосново-березовых лесных культур. Такие подходы к искусственному лесовосстановлению приводят к снижению биологического разнообразия, снижению почвенного плодородия, возрастанию риска лесных пожаров и повреждению культур патогенными микроорганизмами и насекомыми, ухудшению выполнения лесами почвозащитных и водоохранных функций.

Уникальность проекта заключается в создании мозаики лесных участков с широким спектром древесных и кустарниковых пород. Приоритет будет отдан тем породам, которые благодаря своим биологическим особенностям могут улучшать почвенно-растительные условия и способствовать накоплению углерода в почвенном резервуаре. Кроме того, углерододепонирующие насаждения проектируются с введением быстрорастущих светолюбивых и медленнорастущих теневыносливых видов, обладающих комплементарными кронами. Это позволит обеспечить соблюдение критерия дополнительности и принципа постоянства при реализации климатического проекта.

— Как полигон будет развиваться, какие новые территории/комплексы войдут в его состав, какие еще виды исследований/работ могут охватить в будущем исследователи полигона?

— Развитие полигона ForeSt carbon предусмотрено программой создания и функционирования карбонового полигона. По результатам реализации программы для науки будет организован системный мониторинг эмиссии, секвестрации и запасов углерода в почвах, растительной биомассе и мортмассе лесостепных экосистем. При этом в рамках реализуемой секвестрационной технологии на карбоновом полигоне будет дана прогнозная оценка эмиссии и поглощения парниковых газов в результате проектной деятельности, включая обоснование дополнительности по отношению к базовому сценарию. На заложенных в характерных условиях постоянных пробных площадях отрабатываются методики учета пулов и потоков углерода. В частности, сейчас проведена оценка суммарных и фракционированных запасов фитомассы и мортмассы, а также запасов углерода в этих пулах. Проведена оценка величины поглощения CO2 в процессе фотосинтеза у древесных пород разных видов — как хвойных, так и лиственных. Исследования проводятся для тестирования методики оценки валовой первичной продуктивности древесных насаждений по фотосинтетической активности. На лесных участках карбонового полигона проведена оценка запасов углерода в почвах, подготовлена карта ареалов типов почв.

Для практики: усовершенствована технология лесовосстановления (создания углерододепонирующих насаждений) на участках лесного фонда, пройденных лесными пожарами в аридных регионах, где естественное и искусственное лесовосстановление затруднительно. Будет предложен для практики научно обоснованный ассортимент древесных пород, схемы их смешения, способы посадки и ухода за насаждениями.

Подготовлено при помощи Минобрнауки.

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