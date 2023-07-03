На Кубани на модернизацию 14 музеев в 2023 году направят 30 млн рублей

На модернизацию 14 музеев на Кубани направят 30 млн руб. в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Обновление уже завершилось в Славянском историко-краеведческом музее. Там установили мультимедийное оборудование , позволяющее дополнить экскурсии аудиогидами и виртуальной составляющей.

«Это оборудование особенно востребовано при проведении мероприятий для больших групп, а также людей с ограниченными возможностями здоровья»,— отметила вице-губернатор Анна Минькова.

Новые технологии также используют для работы с базой Государственного каталога Музейного фонда РФ.

Всего на Кубани за последние пять лет реставрацию и ремонт провели в 22 музеях.

Анастасия Донскова

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