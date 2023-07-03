В Екатеринбурге до конца лета закроют движение по улице Садовой

МУП «Водоканал» на полтора месяца закроет движение по ул. Садовой в Екатеринбурге. В пресс-службе администрации города сообщили, что ограничения будут действовать с 14 июля по 31 августа на участке от ул. Садовой, 3 до ул. Строителей, 48 в поселке Северка.

Закрытие движение связано с подведением сети водоотведения к школе № 179 на ул. Строителей, 48с.

На данном участке будут установлены дорожные знаки и указатели, а по завершении работ МУП «Водоканал» восстановит все элементы нарушенного благоустройства.

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