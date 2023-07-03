Колесов: понедельник 3 июля станет «cамым холодным днем»

В понедельник, 3 июля, температура воздуха в Петербурге не превысит +20 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, это будет «самый холодный день». При этом господин Колесов не уточнил, о каком промежутке времени идет речь.

К утру количество осадков составило почти половину от дневной нормы. По словам синоптика, холодной будет и вся предстоящая неделя. «Так как циклон медленно поднимается на север, то вся первая половина недели будет более прохладная с дневными температурами +20…+22 гр., во второй половине недели станет немного теплее»,— отметил господин Колесов.

При этом циклон постепенно уходит. Ветер будет ослабевать в середине текущей недели. Кроме того, по словам синоптика, такая погода снижает риск лесных пожаров.

Татьяна Князькова

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