В Новороссийске возбудили уголовное дело по факту дачи взятки приставу

В Новороссийске по факту дачи взятки приставу местным жителем возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, должника обязали выплатить по решению суда 813 тыс. руб. Пристав обратил взыскание на деньги, хранящиеся на банковском счету должника на сумму 150 тыс. руб. Чтобы вернуть эти средства, мужчина предложил должностному лицу взятку в размере 50 тыс. руб. Правонарушителя задержали при передаче 20 тыс. руб. из предложенной взятки в кабинете судебного пристава-исполнителя.

В отношении взяткодателя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Анастасия Донскова

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