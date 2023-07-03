В суд направили дело о ложном минировании букмекерской конторы в Крымске

Материалы уголовного дела, возбужденного по факту ложного сообщения о минировании здания букмекерской конторы в центре Крымска, направили в суд. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Perfect Stock Фото: Perfect Stock

По данным следствия, 42-летняя женщина, муж которой неоднократно проигрывал крупные суммы денег в заведении, позвонила в службу «112» и сообщила, что здание конторы заминировано. Полицейские и сотрудники экстренных служб, прибывшие на место, не обнаружили взрывных устройств в здании.

Анастасия Донскова

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