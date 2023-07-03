В Липецкой области на три месяца продлили противопожарный режим

Действие особого противопожарного режима продлили в Липецкой области на три месяца — до 30 сентября. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Режим был введен 14 апреля и после ряда продлений действовал до 30 июня.

Липчанам запрещают разводить любые костры, бросать непотушенные спички или сигареты, оставлять легковоспламеняющиеся материалы и мусор в лесных массивах. За нарушение правил предусмотрены штрафы: для физических лиц от 40 до 50 тыс. руб., для должностных — от 60 до 90 тыс. для юридических — от 600 тыс. руб. до 1 млн.

Особый противопожарный режим действует во всех регионах Черноземья с середины апреля за исключением Орловской области. В этом регионе ограничения сняли 26 мая.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», с начала года в Черноземье произошло шесть лесных пожаров — один в Тамбовской области и пять в Белгородской.

Каковы прогнозы на лесные пожары в макрорегионе в 2023 году — в публикации «Ъ-Черноземье» «Огонь пошел по траве».

Алина Морозова

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