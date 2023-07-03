Проект реконструкции Александровского дворца изменят на 780 миллионов рублей

Проект реконструкции Александровского дворца в Пушкине будет скорректирован на 780 млн руб. Этим займется ООО «Проектно-строительное бюро “Жилстрой”», которое единственное подало заявку на конкурс. Об этом 3 июля пишет «Деловой Петербург».

Как сообщается в материалах закупки, корректировка связана с отсутствием поставок импортного оборудования в Россию. Так, в плане на закупку указаны лифты Otis, серверы Cisco, системы тушения пожаров LPG, экспозиционное освещение и автоматические выключатели Schneider Electric, а также осветительное оборудование компаний Fagerhult и Targetti. Также в ходе корректировки планируют внести изменения в системы электроснабжения, вентиляции и пожарной безопасности.

Изначальная цена закупки на корректировку составляла 7,2 млн руб., окончательная сумма еще не была озвучена. До окончания всех работ Смольный выделит еще 780 млн руб. на строительство и 730 млн руб. на «средства учреждения».

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