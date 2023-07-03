В Сочи осудили воспитателей детсада «Теремок» за истязание детей

В Сочи вынесли приговор двум воспитателям детского сада «Теремок» Екатерине Кулисевич и Лии Бадировой, обвиненным в жестоком обращении и истязании детей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ходе заседания Хостинского районного суда по делу было установлено, что в период с июля 2020 года по февраль 2021 года женщины работали инструкторами по организации досуга в детском саду. За время своей работы злоумышленницы избивали воспитанников, таскали за волосы, пинали ногами и оскорбляли детей.

«Своими действиями подсудимые причиняли детям физические и нравственные страдания»,— говорится в сообщении.

В отношении воспитательниц было возбуждено уголовное дело по ст. 156 и п. «а, г, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (жестокое обращение и истязание несовершеннолетних). Расследование завершили в декабре прошлого года.

Каждой из фигуранток назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года и два месяца в колонии общего режима. Женщин также лишили права работать с детьми. Подсудимых взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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