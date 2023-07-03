Мэр Новороссийска вновь отправился на работу на маршрутке и назвал поездку «интересным опытом»

Глава Новороссийска Андрей Кравченко повторно воспользовался городским общественным транспортом, чтобы добраться на работу. Об этом мэр сообщил в Telegram.

Господин Кравченко пояснил, что в этот раз оценивал чистоту салона и вежливость водителя, а также отметил время, которое заняла поездка. Путь от остановки в 14-м микрорайоне на маршруте №22 занял у главы города ровно 30 минут.

«Санитарное состояние на четверку. Вежливость водителя достойная: сразу же включил кондиционер, выполнял все просьбы. Будем продолжать инспектировать, потому что это очень интересный опыт общения с жителями. Они озвучивают дополнительные вопросы, которые связаны с транспортом»,— отметил Андрей Кравченко.

Ранее глава Новороссийска совершил поездку на городском транспорте по маршруту №17 и остался недоволен поведением водителя и санитарным состоянием маршрутки. Мэр отметил, что такие поездки станут регулярной практикой, в городе проведут работу по контролю за соблюдением правил перевозки пассажиров и речевым этикетом водителей.

Анастасия Донскова

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