ФСБ предотвратила попытку подрыва автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова

Сотрудники ФСБ предотвратили попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Как сообщает «Ъ» со ссылкой на источник, гражданин России, завербованный СБУ, планировал взорвать автомобиль главы РК.
Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым
В ведомстве отметили, что злоумышленник прошел специальную подготовку на территории Украины. Мужчину задержали. В его отношении возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатого устройства (ст. 205 и ст. 222.1 УК РФ).
Сам господин Аксенов к настоящему времени данные сведения не комментирует.
Предыдущая попытка покушения на Сергея Аксенова была предотвращена в мае текущего года. Глава республики сообщил, что теракт готовила группа, ответственная за подрыв железнодорожных путей в Бахчисарайском районе.
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