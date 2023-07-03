Военкоры обратились к главе Кубани с просьбой передать в зону СВО лодки, конфискованные у браконьеров

Объединение добровольцев, волонтеров и военных корреспондентов опубликовало обращение к главам нескольких регионов, в том числе к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, с просьбой направить в зону спецоперации лодки и плавсредства. Обращение опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: военкоры русской весны».

«Они необходимы около 10 полкам и бригадам ЮВО группировки войск "Днепр"»,— говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что практика передачи конфискованного имущества армии широко применяется в Приморском крае и могла бы распространиться на другие регионы.

Обращение также адресовано главам Дагестана, Татарстана, Астраханской области и Приморского края.

Анастасия Донскова

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