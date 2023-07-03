В Ульяновске УК и МУП задолжали за тепло и свет свыше 20 млн рублей

Прокуратура внесла руководству коммерческой фирму и муниципального унитарного предприятия Ленинского района Ульяновска представления об устранении нарушений. Это произошло после того, как у них была выявлена задолженность. Об этом сообщает прокуратура.

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«Установлено, что, несмотря на выполнение ресурсоснабжающими организациями договорных обязательств по поставке тепло- и электроэнергии, одна из управляющих компаний и муниципальное унитарное предприятие соответствующую оплату надлежащим образом не производили»,— говорится в сообщении.

Сумма задолженности УК и МУПа превысила 20 млн руб. После вмешательства прокуратуры она были погашена.

Ранее стало известно о том, что в соседнем с Ульяновской областью регионе, в Самаре, четырем управляющим компаниям грозит отзыв лицензии. Это связано с задолженностью за холодную воду и канализацию в объеме около 1,6 млн руб.

Георгий Портнов