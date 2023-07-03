Площадь лесных пожаров в Свердловской области за выходные выросла в 10 раз

В Свердловской области, по данным на утро 3 июля, действует 17 лесных пожаров на площади 1,6 тыс. га, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана». За прошедшие выходные площадь возгораний выросла в 10 раз — 1 июля в регионе горел всего 151 га леса.

Напомним, с 1 июля, согласно указу губернатора Евгения Куйвашева, в лесах Свердловской области отменен режим ЧС. Он был введен в связи с осложнением лесопожарной обстановки из-за аномальной жары.

До 6 июля в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Мера призвана минимизировать риски возникновения природных пожаров, которые чаще всего связаны с человеческим фактором.

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