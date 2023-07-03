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Жители Тамани раздали 5 тонн воды автомобилистам, застрявшим в пробке у въезда на Крымский мост

Волонтеры, сотрудники администрации Темрюкского района и жители Тамани за минувшие сутки раздали автомобилистам, застрявшим в пробке на Крымский мост, более 5 тонн питьевой воды. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

На подъезде к моту установили биотуалеты. На месте находятся сотрудники экстренных служб.

По данным оперштаба Кубани, 3 июля на 09:35 протяженность затора по направлению к Крымскому мосту со стороны Кубани достигает почти 13 км.

Ранее глава минтранса Крыма Николай Лукашенко заявил, что протяженность автомобильной пробки у Крымского моста со стороны Краснодарского края составила 8 км. Время ожидания проезда может достигать 5 часов.

Анастасия Донскова

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