Свердловская область заняла последнее место в рейтинге качества дорог в УрФО

В Свердловской области в 2022 году только 51,2% дорог регионального и межмуниципального значения соответствовали нормативным требованиям. Это худший показатель среди регионов Уральского федерального округа (УрФО), следует из исследования «РИА Новости». Среди всех субъектов России Свердловская область по качеству дорог заняла 43-е место.

Среди регионов УрФО первое место рейтинга занял Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), где нормативам соответствуют 86,5% дорог. Кроме того, это второй показатель по стране — Югра уступила лишь Москве, где отремонтировано 97,6% дорожного покрытия.

Четвертое место рейтинга среди субъектов РФ заняла Челябинская область с 83,1% качественных дорог. Тюменская область оказалась на девятом месте (72,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ — на 26-м (59,7%), а Курганская область — на 34-м (55,2%).

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