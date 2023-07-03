SuperJob: большинство нижегородцев высказались против системы оплаты Facepay

Почти 80% нижегородцев высказались против способов бесконтактной оплаты, при котором специальная камера на кассе распознает человека и списывает деньги с его счета (система facepay). По данным портала SuperJob, введение оплаты «лицом» поддержали 6% нижегородцев, а 78% высказались против.

О неготовности к такому способу оплаты мужчины говорят чаще женщин (83% против 73%). Противников использования биометрии для банковских транзакций больше среди опрошенных от 35 до 44 лет (86%).

В качестве аргументов против нижегородцы приводят неуверенность в защищенности банковского счета, а также нежелание сдавать биометрические данные.

Андрей Репин