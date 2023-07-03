Прокуратура начала проверку после гибели пяти человек в ДТП на трассе под Екатеринбургом

Прокуратура Невьянска начала проверку по факту ДТП на трассе Екатеринбург — Серов, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. На место происшествия выезжал Невьянский городской прокурор Егор Корнилов органов.

Напомним, авария произошла вечером 2 июля. По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Solaris. В результате столкновения Hyundai полностью сгорел. Находившиеся в нем водитель и три пассажира погибли. Также скончался водитель Mitsubishi.

В данный момент доследственную проверку также проводит полиция. Работа силовиков также находится на контроле прокуратуры.

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