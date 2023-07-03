Арестованы подростки, изрезавшие ножом одноклассника под Новосибирском

Новосибирский суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения двум подросткам, которые изрезали ножом одноклассника. 15-летнего школьника заключили под стражу, второго фигуранта дела, который младше его на год, поместили под домашний арест, рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, в ночь на 29 июня обвиняемые встретились с одноклассником на берегу Ини в Новосибирском районе. Между подростками произошел конфликт. В ходе ссоры юноши жестоко избили одноклассника, а затем нанесли множественные удары ножом. Потерпевшему вовремя оказали медпомощь, и он выжил.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Подростков задержали, ии предъявили обвинение в покушении на убийство группой лиц (ст. 30 и ст. 105 УК РФ).

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Илья Николаев