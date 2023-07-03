Кубань заняла третье место в РФ по качеству дорог по итогам 2022 года

Краснодарский край занял третье место среди регионов РФ по качеству автодорог по итогам 2022 года. Об этом говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Нормативным требованиям в крае отвечают 84,9% региональных, межмуниципальных и местных автодорог. Всего на Кубани плотность дорог с твердым покрытием составляет 477,7 км на 1 тыс. кв.км территории.

Адыгея занимает седьмую строчку списка (76,2%, 578,6 км. На 1 тыс. кв. км территории), Севастополь — 15-ю (66,2%, 1,2 тыс. км на 1 тыс. кв. км территории), Крым — 71-ю (38,5%, 492,8 км на 1 тыс. кв. км территории).

Лидером списка стала Москва, где доля качественных дорог составляет 97,6% при плотности асфальтированных 2,6 тыс. км на 1 тыс. кв. км территории. На втором месте — Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (86,5%, 11,6 км на 1 тыс. кв. км территории).

Эксперты отмечают, что наилучшее качество дорог по большей части свойственно экономически развитым регионам.

«В ближайшей перспективе доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, будет расти за счет реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (реализуется в 84 регионах). В 2022 году в рамках этого проекта проводились дорожные работы на 5,9 тысячи объектов, к нормативу было приведено порядка 16,8 тысячи километров дорог»,— говорится в сообщении.

В целом по России нормативным требованиям отвечают 52,6% автомобильных дорог регионального и местного значения. Результаты выше общероссийского показателя отмечены в 41 регионе. В 44 субъектах доля качественных дорог ниже общероссийского значения.

Анастасия Донскова

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