Можно, но так дорого, что нельзя

Участники рынка предполагают, что решение ВС, принятое в их пользу, на деле обойдется им слишком дорого. Так, АУ Сергей Домнин опасается, что позиция ВС в будущем позволит привлекать управляющих к административной ответственности за отсутствие страховки (пока таких случаев не было). АУ Максим Доценко отмечает, что сейчас страховщики не объясняют отказы и даже игнорируют обращения управляющих, но теперь отвечать им придется. «Отказ может быть мотивирован либо личностью управляющего (его нарушениями), либо экономической обстановкой, в частности неподъемной для компании страховой суммой»,— указывает Эдуард Олевинский. При этом АУ Сергей Домнин уверен, что «страховщики смогут обойти позицию ВС, ссылаясь при отказе на причины оценочного характера (очень высокие риски), или же выставят такой высокий тариф, что управляющий сам не заключит с ними договор». «Роль фактического отказа сыграет завышенная цена, неприемлемая для управляющего»,— согласен господин Олевинский.

«ВС пытается хоть как-то решить грандиозную проблему, от решения которой законодатель уклоняется»,— отмечает Эдуард Олевинский. Он боится, что «это только добавит проблем АУ, а может быть, и судам нижестоящих инстанций», которым предстоит рассматривать споры. По мнению Максима Доценко, «проблему нужно решать с другой стороны — исключая необоснованное взыскание убытков с управляющих».

Анна Занина