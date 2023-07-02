Главные новости за 2 июля. Кубань, Крым, Адыгея

В Приморско-Ахтарском районе прогремел взрыв, официальные власти не сообщают о его причинах. По информации Mash, предположительно, атаке с украинской стороны подвергся склад ГСМ на территории военного аэродрома. Как сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены. Жертв и пострадавших нет.

После прошедшего 1 июля ливня 10 населенных пунктов Туапсинского района частично остались без электричества. Осадки стали причиной выведения из строя трансформаторных подстанций.

К вечеру 2 июля пробка со стороны Кубани к Крымскому мосту составила более 10 км. Ранее Минтранс РФ отмечал, что часть работников, осуществляющих досмотр автомобилей перед въездом на Крымский мост, перераспределена с полуострова на сторону Краснодарского края. Эта мера должна была уменьшить очередь.

В Новороссийске может появиться аллея, названная в честь генерального секретаря КПСС Леонида Ильича Брежнева. С такой инициативой к мэрии вышел Совет старейшин города-героя. Кроме того, совет предложил присвоить политическому деятелю СССР звание «Почетный гражданин муниципального образования город Новороссийск».

Между Ставрополем и Сочи появился прямой авиарейс, — первый самолет приземлился в столице Ставрополья 2 июля. Прямые рейсы осуществляет компания «Азимут», самолеты будут летать дважды в неделю — по воскресеньям и вторникам.

Налоговая инспекция намерена банкротить кубанского застройщика. АО МПМК «Краснодарская-1» сейчас возводит в с. Мысхако Новороссийска ЖК «Кутузовский».

Два подростка на мопеде погибли в ДТП в Крыму. При выполнении обгона Land Rover выехал на встречную полосу, по которой с выключенными фарами ехал Honda Dio.

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