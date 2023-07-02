На месте взрыва в Приморско-Ахтарском районе работают специалисты Минобороны РФ

Сотрудники Минобороны России прибыли на место ЧП в Приморско-Ахтарском районе, где сегодня, 2 июля, прозвучал взрыв. Они устанавливают причины происшествия. Был ли это удар Украинского БПЛА или ракетный удар, не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате взрыва в Приморско-Ахтарском районе жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены. Жертв и пострадавших нет.

«Мы находимся на постоянной связи с главой района. Сейчас выясняются причины произошедшего»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Андрей Ульченко

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