Губернатор Кубани: «В результате взрыва в Приморско-Ахтарском районе жертв и пострадавших нет»

После взрыва в Приморско-Ахтарском районе жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены, предварительную информацию предоставил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Жертв нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mash Фото: Mash

«Мы находимся на постоянной связи с главой района. Сейчас выясняются причины произошедшего»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Ранее Mash сообщил, местные жители рассказали, что в Приморско-Ахтарске произошел мощный взрыв. Предположительно атаке с украинской стороны подвергся склад ГСМ на территории военного аэродрома. По информации агентства, ракету сбила ПВО.

Андрей Ульченко

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