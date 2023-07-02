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В 10 населенных пунктах Туапсинского района свет появится только к 20:00

Из-за ливня, который накрыл Туапсинский район вчера, 1 июля, 10 поселений частично остались без электричества, сообщает «Кубань 24». Сильные осадки стали причиной выведения из строя трансформаторных подстанций.

Фото: KUBNEWS.RU

Фото: KUBNEWS.RU

Без света остаются часть жителей с. Бжид, Молдавановки, Дефановки, Бухты Инал, Джубги, Гойтха, Горского, Лермонтово, х. Полковничьего. Энергетики занимаются восстановлением энергоснабжения: откачивают воду и просушивают трансформаторы. Его обещают полностью восстановить до 20:00.

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Андрей Ульченко

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