Из-за пожара в доме по улице Тургенева в Краснодаре ограничено движение транспорта

В связи с проведением работ по ликвидации последствий пожара по адресу ул. Тургенева, 75, по данной улице ограничено автомобильное движение. Пять троллейбусных маршрутов изменены, в их числе маршруты №№ 2, 6, 10, 13 и 14, сообщается в Telegram-канале ЕДДС Краснодар.

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Как сообщало агентство 93.ru, вчера, 1 июля, в районе улиц Тургенева и Бабушкина произошел пожар в доме, на первом этаже которого расположены магазин автозапчастей и магазин напольных покрытий. Горела кровля здания, огонь распространился на площади 150 кв. м.

Андрей Ульченко

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