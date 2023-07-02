За три недели жители Кубани собрали 100 тонн гуманитарной помощи для отправки в зону СВО

Более 100 тонн гуманитарной помощи, собранной на Кубани за три недели, предназначена для казаков-добровольцев, военнослужащих, а также местного населения новых регионов России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на слова вице-губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: admkrai.krasnodar.ru Фото: admkrai.krasnodar.ru

В зону СВО отправляются питьевая вода, продукты, средства личной гигиены, маскировочные сети, костюмы снайперов и разведчиков, стройматериалы, медикаменты, средства связи, автомобили «УАЗ» и ВАЗ-2107, антидроновые ружья и т. п. Школьники написали письма для бойцов, а учащиеся казачьих классов школы № 15 Темрюкского района передали защитникам знамя Победы.

«Всего Кубанским казачьи войском собрано уже более 2 тыс. тонн гуманитарных грузов. В рамках акции «Своих не бросаем» коллектив КубГУ уже передал более 4 млн руб. для отряда специального назначения «Кубань» (БАРС-16)», - сообщил Александр Власов.

Андрей Ульченко

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