Мэр Новороссийска поддержал идею назвать одну из аллей именем Леонида Ильича Брежнева

В Новороссийске может появиться аллея, названная в честь генерального секретаря КПСС Леонида Ильича Брежнева. С такой инициативой к мэрии вышел Совет старейшин города-героя. Кроме того совет предложил присвоить политическому деятелю СССР звание «Почетный гражданин муниципального образования город Новороссийск», об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.
Фото: «Ъ-Кубань»
По его словам, одной из причин присвоения почетного звания стало решение депутатов Киевского совета Украины лишить Леонида Ильича Брежнева звания «Почетного гражданина Киева».
«Леонид Ильич Брежнев по-особенному относился к Новороссийску: участвовал в боях на Малой Земле, стал инициатором присвоения Почетного звания «Город-герой», внес особый вклад в развитие морского пароходства и цементной промышленности. Считаю необходимым поддержать оба предложения, внесенные Советом старейшин города. Необходимо поддержать справедливость и увековечить память человека, который навсегда остался связан с историей нашего города», - написал Андрей Кравченко.
Предполагается, что имя генерального секретаря КПСС будет носить аллея, расположенная на ул. Новороссийской Республики между улиц Советов и Гончарова.
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